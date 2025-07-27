الأحد 27 يوليو 2025
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محافظات

تجهيز 190 لجنة لانتخابات مجلس الشيوخ في أسوان (صور)

تجهيز المقار الانتخابية
تجهيز المقار الانتخابية فى أسوان، فيتو

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي.

تهيئة الأجواء أمام الناخبين 

يأتى ذلك من أجل تهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستوري في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

أضاف أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستي فقط.
 

وفي هذا الإطار، كلف محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالمرور على مقار اللجان الانتخابية التي يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن، لمتابعة كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان، مع توفير المناخ الملائم للإدلاء بأصوات الناخبين فى سهولة تامة.

ووجه مسئولي المحليات بالمرور الميداني بشكل دوري على مقار اللجان للتأكد من أعمال النظافة العامة، بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغير ذلك من المهام والتكليفات المتنوعة.

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