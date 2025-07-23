مصرع مراكبي في مشاجرة مع متعاطي مخدرات بأحد مراسي كورنيش أسوان

شهد أحد مراسى كورنيش النيل بـمدينة أسوان، جريمة بشعة، اليوم الأربعاء، حيث لقى على أثرها مراكبي مصرعه بعد تلقيه ضربة قاتلة على الرأس بآلة حادة، سقط بسببها جثة هامدة وذلك في مشاجرة مع آخرين، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

بلاغ بمصرع شاب في مشاجرة

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع شاب نتيجة اعتداء مجموعة من الشباب عليه باستخدام آلة حادة، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث أسوان، وتمت معاينة المكان، وتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وكشفت التحريات أن المجني عليه يُدعى محمد، وشهرته "محمد المراكبي"، من أبناء قرية الرمادي بمركز إدفو، ويعمل بموقع الحادث، حيث حاول أكثر من مرة إبعاد مجموعة من الشباب من المرسى بسبب تعاطيهم للمواد المخدرة، وسبق أن وقعت بينه وبينهم مشاجرات متعددة.

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