"قاهرة الأمية" في أسوان: حققت أمنيتي بقراءة المصحف الشريف وكان نفسي التحق بكلية الحقوق (فيديو)

قالت فاطمة علي محمد 76 سنة الملقبة بـ"قاهرة الأمية" من محافظة أسوان، إنها حرمت من استكمال تعليمها بسبب زواجها وهي تلميذة في الصف السادس الابتدائي وبعدها أنجبت أولادها.

وأوضحت أنها كانت تتمنى أن تتعلم وتمحو أميتها حتى تستطيع قراءة القرآن الكريم وساعدتها حفيدتها "آلاء" أن تقرأ وتكتب وتتعلم.

كانت تتمنى الالتحاق بكلية الحقوق

أضافت لـ"فيتو": "امتحنت ونجحت وحققت أمنياتي وقرأت في المصحف الشريف وأتمنى زيارة بيت الله الحرام "، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تنجح في الإعدادية والثانوية العامة وتلتحق بكلية الحقوق لكنها سعيدة بما حققته.

يذكر أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أشاد بفاطمة علي محمد 76 عامًا، التي نجحت بإصرار وعزيمة في قهر الأمية، وتحقيق حلمها بأن تقرأ وتكتب، لتكون نموذجًا مشرفًا نفتخر ونعتز به في تحدٍّ الصعاب، وتكون قدوة حسنة لأبنائنا من الشباب في بذل قصارى الجهد لتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس.

وأضاف أنه تقديرًا من المحافظة سيتم تكريم فاطمة علي، لأنها تستحق أن نقدم لها لمسة وفاء عرفانًا بمسيرتها الناجحة في تربية أولادها، وحرصها بجد واجتهاد بأن تتعلم، وأن تجتاز امتحان محو الأمية رغم تقدمها في العمر.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم التنسيق بين الجهات والهيئات وقطاعات المجتمع المدني لاستنهاض كافة القدرات وتنفيذ العديد من المبادرات الرسمية والشعبية للقضاء بشكل جذري على الأمية.

أوضح أنه يتم التحفيز والتشجيع من خلال فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لخفض معدلات الأمية والتي شهدت خلال العام المنقضي معدلات متميزة بمحو أمية 9860 ناجحًا، وتسليم 4059 شهادة محو أمية.

ويذكر أن مبادرة "لا أمية مع تكافل" التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تستهدف محو أمية أسر برنامج "تكافل"، والتي كانت من بينهم ابنة أسوان فاطمة علي محمد التي نجحت في محو أميتها، وتعلم القراءة والكتابة.

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