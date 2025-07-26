قرارات عاجلة للنيابة في واقعة استدراج شاب لـ فتاة والاعتداء عليها بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بحجز شاب متهم بالتعدي على فتاة، بعد استدراجها لشقة في مدينة 6 أكتوبر، 24 ساعة على ذمة التحريات، كما أمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن حالتها الصحية.

تعرض فتاة لاعتداء في مدينة 6 أكتوبر

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض فتاة لاعتداء في مدينة 6 أكتوبر، وذكرت المجني عليها أن شابا استدرجها لشقة، بحجة مساعدتها على توفير محل إقامة إيجار لها، وعقب ذلك اعتدى عليها.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وحجز المتهم على ذمة التحريات.

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