تظاهرات حاشدة في تونس دعمًا لغزة وتنديدًا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي

شهدت تونس صباح اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة، دعمًا لغزة وتنديدًا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت بأن آلاف الأشخاص خرجوا في مظاهرات وسط مدينة تل أبيب مطالبين بصفقة تبادل شاملة ووقف الحرب في قطاع غزة.

صفقة تبادل شاملة ووقف الحرب في قطاع غزة

ولفتت صحيفة "يديعوت" أحرونوت" إلى أن الحشود تتجه نحو السفارة الأمريكية في تل أبيب، قادمين من ساحة "المخطوفين"، والمظاهرات في ساحة هابيما وأمام بوابة هجين التابعة لوزارة جيش الاحتلال.

وشاركت عائلات أسرى محتجزين في غزة بالاحتجاجات في تل أبيب، ورفعت خلال المظاهرة لافتات مطالبة بإبرام صفقة شاملة مقابل إنهاء الحرب على القطاع.

ولطالما انتقدت وهاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بسبب تفاوضها على صفقات جزئية وتلكؤها في الدفع بالمفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، بينما تطالب عائلات الأسرى بصفقة شاملة تقضي بالإفراج عن أبنائها دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب على غزة.

اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زعم أن حركة "حماس" لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تدرس خيارات أخرى لإعادة الأسرى.

وأضاف أن إدارته انسحبت من مفاوضات غزة، وهذا أمر مؤسف حسب وصفه، متهما حماس بأنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، لأنها تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الأسرى.

وأوضح أنه يعرف صعوبة استعادة بقية الأسرى في غزة، لأن إطلاق سراحهم سيُفقد حماس ما بقي لديها من أوراق مساومة، حسب تعبيره.

وأكد أن الوضع في غزة فظيع، وأن "حماس ورطت الجميع، وسنرى كيف سيكون رد إسرائيل على ذلك".

وأعلنت تل أبيب وواشنطن مساء الخميس الماضي، استدعاء وفديهما المفاوضين بشأن هدنة في قطاع غزة من الدوحة، لمواصلة المشاورات، بعد تسليم حماس ردها على آخر المقترحات المقدّمة للحركة، فيما حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، من أن "تضييع فرصة أُخرى، فشل أمني وسياسي، ضمن سلسلة لا تنتهي من الإخفاقات".

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