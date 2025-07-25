الجمعة 25 يوليو 2025
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بدء تنفيذ خطة تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة وترقيم صناديق القمامة بدمياط

رفع كفاءة صناديق
رفع كفاءة صناديق القمامة المنتشرة بشوارع دمياط

تنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط أعمال رفع كفاءة صناديق القمامة المنتشرة بشوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، ومتابعة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، ضمن جهود لجنة الاصحاح البيئي لتطوير شامل للمنظومة وتحسين المظهر العام.

صيانة وطلاء وترقيم شامل

تشمل الأعمال الحالية صيانة وطلاء وترقيم صناديق القمامة، تمهيدا لتطبيق منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات، والتي تعتمد على التوزيع الجغرافي الدقيق باستخدام نظم تحديد المواقع GIS، بما يضمن عدالة التوزيع ورفع كفاءة خدمات النظافة.

رفع كفاءة صناديق القمامة المنتشرة بشوارع دمياط
رفع كفاءة صناديق القمامة المنتشرة بشوارع دمياط

 

متابعة ميدانية لتنفيذ الأعمال

وتابع سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والمهندس علي البيومي نائب رئيس المركز، تنفيذ الاعمال ميدانيا، والتأكد من جاهزية الصناديق وملاءمتها للمنظومة الجديدة.

دعوة للتعاون من المواطنين

وتهيب محافظة دمياط بالمواطنين التعاون مع أعمال التطوير الجارية، والالتزام بالقاء المخلفات داخل الصناديق المخصصة، والحرص على مواعيد مرور سيارات جمع القمامة، والتي تبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الثامنة صباحا، لضمان نجاح المنظومة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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