منصة لاكتشاف وصقل القدرات الإبداعية لدى الشباب، انطلاق فعاليات مبادرة "مواهب دمياط" (صور)

انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات مبادرة "Damietta Talents – مواهب دمياط"، وذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وذلك في إطار رؤية محافظة دمياط لدعم وتمكين الطاقات الإبداعية لدى النشء والشباب.

وبدأ تنفيذ فعاليات المبادرة اليوم الإثنين من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وشهدت تحرك الأتوبيس المخصص للفعاليات متوجهًا إلى مدرسة بنت الشاطئ الإعدادية للبنات، في أول محطة من سلسلة فعاليات تمتد خلال فترة الإجازة الصيفية.

المحافظ يفتتح فعاليات مبادرة "Damietta Talents – مواهب دمياط، فيتو

منصة حقيقية لاكتشاف ودعم المواهب

الدكتور أيمن الشهابي أوضح أن المبادرة كانت من أبرز مخرجات احتفالات دمياط بعيدها القومي في مايو الماضي، وتم إعدادها لتكون منصة حقيقية لاكتشاف ودعم المواهب في مجالات متعددة تشمل: الفنون، والثقافة، والرياضة، والبحث العلمي، وغيرها من المجالات التي تعكس التنوع والثراء في قدرات أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك خطة زمنية مرنة وموزعة جغرافيًا، تم وضعها للوصول إلى أكبر عدد من المدارس والمراكز داخل دمياط، بما يضمن تحقيق العدالة في إتاحة الفرص لكل الموهوبين، من مختلف القرى والمدن.

دعم كامل من المحافظة وشراكة مجتمعية فعالة

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تحظى بدعم مباشر من أجهزة الدولة داخل المحافظة، مع تعاون عدد من المديريات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تقديم بيئة داعمة تُمكِّن المواهب من الظهور والتطور، تمهيدًا لتأهيلهم للمشاركة في مسابقات محلية ودولية.

ووجّه "الشهابي" التحية لكافة الجهات المشاركة في الإعداد والتنفيذ، مشددًا على أهمية استمرار العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وتحويلها إلى منصة مستدامة لاكتشاف وصقل القدرات الإبداعية لدى شباب دمياط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.