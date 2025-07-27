محافظ شمال سيناء: مصر دولة تحترم القانون الدولي ومعبر رفح مفتوح الـ 24 ساعة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، التزام الدولة المصرية الكامل بالقوانين والاتفاقات الدولية في إدارة المعابر، مشددًا على أن معبر رفح البري مفتوح على مدار 24 ساعة بكامل طاقته، وأي غلق يحدث يكون من الجانب الفلسطيني وليس المصري.

محافظ شمال سيناء: مصر لن تجر إلى مواجهة مسلحة لأننا لسنا ميلشيا

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TeN" إلى أن مصر لن تُجرّ إلى مواجهة مسلحة، قائلًا: "لسنا مليشيا.. نحن دولة تحترم القانون الدولي".

وأضاف أن أي تحرك منفرد بالقوة لفتح المعابر سيعني مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية حفاظًا على سيادتها والتزاماتها الدولية.

إدخال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة

وأوضح مجاور أن هناك تنسيقًا مصريًا مكثفًا يجرى مع الأطراف الدولية والجانب الفلسطيني لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، منوهًا إلى أن معبر كرم أبو سالم هو المنفذ المعتمد حاليًا لنقل البضائع والوقود، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وفي ظل الأزمة المتفاقمة بغزة، شدد المحافظ على أن الدولة المصرية تتحرك على محورين: سياسي لضمان الدعم الدولي، وميداني لضمان دخول المساعدات والمصابين، محذرًا من مؤشرات تلوح بوجود مجاعة وشيكة في القطاع المحاصر.

كما أشار إلى أن مصر تعرضت لمحاولات متعددة لجرّها إلى صراعات في ليبيا والسودان وشرق المتوسط، لكنها اختارت التركيز على بناء الداخل اقتصاديًا وأمنيًا منذ ثورة 30 يونيو.

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