الخارجية الإسرائيلية تعلن هدنة إنسانية بالمراكز والممرات بغزة لتسهيل توزيع المساعدات

زعمت الخارجية الإسرائيلية أنها ستطبق غدا صباحا هدنة إنسانية بالمراكز والممرات الإنسانية بغزة لتسهيل توزيع المساعدات.

وادعت الخارجية الإسرائيلية أن الأمم المتحدة فشلت حتى الآن في جمع وتوزيع كمية مساعدات كبيرة مخزنة في مناطق داخل القطاع.

وقبل وقت سابق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسئولية توزيع المساعدات تقع على عاتق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

وتابع يٌتوقع من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تحسين فاعلية توزيع المساعدات وعدم وصولها لحماس.

وادعي: أوصلنا بالتعاون مع شركة الكهرباء خطا لتشغيل محطة تحلية المياه الجنوبية في غزة، مضيفا: سلاح الجو سيبدأ إنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة.

وفي سياق آخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من كتيبة الهندسة 749 متأثرا بإصابته في 19 يوليو الجاري بمعارك جنوب غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل جنديين وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة في خان يونس.

وجاء ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم السبت، بأن عبوة ناسفة انفجرت في دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة وتم نقل عدد من الإصابات في صفوف الجنود.

حدث أمني صعب في غزة

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن منصات عبرية تداولت أنباء عن وقوع حدث أمني صعب تعرضت له قوة إسرائيلية في قطاع غزة.

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

أفادت القناة 12 العبرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

وتابعت القناة 12 العبرية: "الجنود يشتكون من تكليفهم بنشاطات عسكرية تستغرق أحيانا 12 ساعة متواصلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.