السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

بيراميدز يفوز على قاسم باشا التركي وديا بهدف مروان حمدي

بيراميدز وقاسم باشا،
بيراميدز وقاسم باشا، فيتو

فاز  فريق نادي بيراميدز وديا على مضيفه قاسم باشا التركي بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في إطار معسكر الإعداد الخارجي.

 

مباراة بيراميدز وقاسم باشا 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة قاسم باشا الودية، في إطار معسكر تركيا الخارجي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة قاسم باشا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي.

وفي الشوط الثاني دفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعدد من التغييرات في الدقيقة ٦٠، بنزول شريف إكرامي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وأسامة جلال وعلي جبر، وأحمد توفيق ومحمود دونجا وبلاتي توريه ويوسف أوباما ودودو الجباس وفيستون ماييلي.

وفي نهاية الشوط الثاني احتسب الحكم التركي ركلة جزاء على بيراميدز أضاعها لاعب قاسم باشا بجوار القائم الأيمن لإكرامي، قبل أن يطلق صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

 

ظهر الوافد البرازيلي الجديد إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا بمباراة بيراميدز وقاسم باشا التي انطلقت اليوم السبت بمعسكر الفريق الحالي بتركيا استعدادا للموسم الجديد.

بيراميدز يخطف هدف الأهلي

ويتواجد اللاعب البرازيلي حاليًا في معسكر الفريق السماوي في تركيا تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة في أاولي صفقات النادي بالميركاتو الصيفي.

ويخضع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا للكشف الطبي تمهيدا للتوقيع رسميا لـنادي  بيراميدز في أولى صفقات بطل إفريقيا الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

ويمتد تعاقد إيفرتون دا سيلفا مع بانيك أوسترافا التشيكي حتى صيف 2027.

وارتبط اسم الجناح الأيسر البالغ من العمر 28 عاما بالانتقال الي النادي الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي وطلب ناديه  2.5 مليون دولار لبيعه لكن المفاوضات توقفت بين الفريقين.

 

ايفرتون
ايفرتون

 

 

معسكر بيراميدز في تركيا 

ووصلت بعثة بيراميدز الي اسطنبول امس الجمعة بعدما غادرت ظهرا معسكرها المقام في مدينة "أزميت" وخوض التدريب الأخير استعدادا للمباراة الودية الهامة.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز معسكره بمباراة ودية ثالثة ستقام يوم الاثنين المقبل، وسيتم الإعلان عن طرفها، قبل العودة للقاهرة عصر الثلاثاء، لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق الدوري الممتاز.

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