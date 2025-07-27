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رياضة

حفل عشاء للاعبي بيراميدز بعد الفوز على قاسم باشا (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أقام ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز حفل عشاء لبعثة الفريق بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة إسطنبول في إطار حرصه على دعم اللاعبين ورفع الروح المعنوية لكل أفراد أسرة النادي بعد الفوز على فريق قاسم باشا التركي بهدف نظيف وديا سجله مروان حمدي، في ثاني وديات بيراميدز بمعسكر الإعداد الأوروبي تحضيرا للموسم الجديد.

مباراة بيراميدز وقاسم باشا

ونجح بيراميدز في الفوز على قاسم باشا على ملعبه بهدف نظيف في مباراة ودية قوية تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد والذي يشهد العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لنادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا.

وأدخل الحفل الذي أقامه ممدوح عيد للبعثة حالة من البهجة والسعادة للفريق في ظل حرصه على كسر حالة الروتين اليومي من التدريبات القوية والمباريات وإدخال حالة من المرح والفرحة على الفريق.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة قاسم باشا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي.

وفي الشوط الثاني دفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعدد من التغييرات في الدقيقة ٦٠، بنزول شريف إكرامي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وأسامة جلال وعلي جبر، وأحمد توفيق ومحمود دونجا وبلاتي توريه ويوسف أوباما ودودو الجباس وفيستون ماييلي.

وفي نهاية الشوط الثاني احتسب الحكم التركي ركلة جزاء على بيراميدز أضاعها لاعب قاسم باشا بجوار القائم الأيمن لإكرامي، قبل أن يطلق صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

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