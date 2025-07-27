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محافظات

إصابة 3 أشخاص في انهيار جزء من عقار بالإسكندرية

انهيار جزء من عقار
انهيار جزء من عقار بالإسكندرية، فيتو

انهار منذ قليل جزء من عقار قديم مكون من 3 طوابق في منطقة الرمل بحي شرق في الإسكندرية مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين. 

 

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تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ  بانهيار العقار رقم 2 شارع أرض المفتى القديمة بدائرة القسم ووجود مصابين.

انتقل مأمور وضباط القسم، ومسئولي حي شرق رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. 
     
وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مساحته حوالى 50 مترا تقريبا، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بكل دور شقة سكنية واحدة، وانهيار جزء من أرضية الطابق الأول، على الطابق أسفله.
أسفر الانهيار عن إصابة 3 أشخاص من قاطنى شقة الطابق الأول بكسور وكدمات، وجرى نقلهم إلى مستشفى جمال عبد الناصر وشرق المدينة لتلقى العلاج اللازم، ووضع كردون حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

ووفقا لحي شرق، العقار المنهار صادر له قرار ترميم  رقم 562 لسنة 1983 ولم ينفذ.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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الاسكندرية الرمل بحى شرق شرطة النجدة

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