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ثقافة وفنون

سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان منذ الطفولة

سعيد شيمي، فيتو
سعيد شيمي، فيتو

قال المصور السينمائي الكبير سعيد شيمي، إن علاقته بالمخرج الراحل محمد خان بدأت منذ الطفولة، حيث كانا جيرانًا في منطقة ميدان عابدين، وارتبطا بعلاقة صداقة قوية منذ الصغر، مضيفًا: «كنا بنلعب سوا ونتفرج على الأفلام في السينمات الصيفي، اللي كانت منتشرة حوالينا وقتها، وكان فيه حوالي 7 أو 8 سينمات في المنطقة، وده ساهم في تشكيل وعينا السينمائي من بدري».

 

الاهتمام المشترك بين سعيد شيمي ومحمد خان

وأضاف شيمي، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج «ستوديو إكسترا» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن علاقة الصداقة مع محمد خان تحولت تدريجيًا إلى اهتمام مشترك بالسينما، موضحًا: «كبرنا وبدأنا نناقش الأفلام ونقول ده حلو وده لأ، واتكون عندنا تذوق سينمائي، ومحمد خان من سن 10 سنين بدأ يكتب قصص في كراسات ويحكيها لأصحابه وأهله، وكانت أغلبها قصص حزينة ومأساوية».

 

سفر محمد خان للخارج 

وأشار إلى أن محمد خان سافر إلى الخارج في سن 16 عامًا لدراسة الهندسة، لكنه غيّر مساره نحو الإخراج السينمائي، متابعًا: «أنا اتفاجئت إنه سافر، وعرفت من خلال مراسلاتنا بالجوابات إنه قرر يدرس سينما في لندن بدل الهندسة، وده كان قرار مهم في حياته».

وتحدث شيمي عن بداية مشواره هو الآخر مع السينما، قائلًا: «كنت بقرأ جريدة الأهرام في البيت، وعرفت إن الدكتور ثروت عكاشة فتح المعهد العالي للسينما يوم 24 أكتوبر 1957، وروحت أدور على المعهد فورًا، وقالولي لازم الثانوية العامة الأول، ومن وقتها بدأت رحلتي».

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