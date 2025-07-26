بالأسماء.. تفاصيل تنقلات وترقيات حركة الشرطة 2025

إدراكًا لأهمية مواصلة الارتقاء بآليات العمل الشرطى وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى.. وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.



وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:



• تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية.



• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفيًا وصولًا لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.



• مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

تنقلات وترقيات حركة الشرطة 2025





• لواء / ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط.



• لواء / شريف رءوف زكى عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن.



• لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.



• لواء / وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.



• لواء / إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.



• لواء / نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.



• لواء / محمد مجدى عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.



• لواء / عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.



• لواء / مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.



• لواء / محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.



• لواء / محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى.



• لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.



• لواء / شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب.



• لواء / عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.



• لواء / محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.



• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.



• لواء / أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية.



• لواء / أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية.



• لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية.



• لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية.



• لواء / سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى.



• لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى.



• لواء / حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا.



• لواء / رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولى – مدير الإدارة العامة للانتخابات العامة.



• لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية.



• لواء / عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان.



• لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا.



• لواء / أيمن عادل يس الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر.



• لواء / محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد.



• لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.



• لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



• لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.