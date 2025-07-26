مصدر أمنى: خروج عدد من القيادات الأمنية على المعاش ممن أوفوا العطاء

حركة تنقلات الشرطة 2025، أكد مصدر أمنى مسئول، أن وزارة الداخلية شهدت اليوم خروج عدد من القيادات الأمنية والضباط على المعاش، ضمن الحركة السنوية المعتمدة، وذلك عقب بلوغهم السن القانوني أو انتهاء مدة خدمتهم القانونية.

حركة تنقلات الشرطة 2025

وأوضح المصدر أن الضباط الذين شملهم القرار، أدّوا واجبهم الوطنى بكل تفانٍ وإخلاص، وشاركوا فى مختلف المهام الأمنية التى أسهمت فى دعم ركائز الاستقرار الداخلى على مدار سنوات طويلة من العمل الشرطى المتواصل.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تثمّن جهود أبنائها الذين أوفوا بالعطاء، وتوجّه لهم التحية والتقدير لما بذلوه من تضحيات وتفانٍ فى خدمة الوطن والمواطن، مؤكدًا أن المؤسسة الأمنية مستمرة فى الدفع بقيادات شابة ومؤهلة لتتسلم الراية وتواصل مسيرة العمل الأمنى فى مختلف القطاعات.



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