إيكيتيكي يكشف سبب انضمامه لليفربول ودور سلوت في إتمام الصفقة

تحدث هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول الحكيم عن شعوره بالفخر ورغبته في تحقيق الألقاب ودور سلوت الكبير في إقناعه بالتوقيع للريدز.

إيكيتيكي يتحدث عن اللعب لليفربول

وقال إيكيتيكي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أشعر بالفخر. متحمس للغاية فهذا نادي كبير جدًا جدًا. أنا كالطفل الصغير، حلمت دائمًا باللعب في البريميرليج، واللعب لليفربول هو أمر كبير حقًا. أريد اللعب مع الفريق والفوز بالألقاب".

واضاف: "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للانتقال للبريميرليج، ذهبت لألمانيا جائعًا لإثبات ما يمكنني فعله، والآن هذه هي الخطوة الصحيحة للعب في مستوى أكبر للتطور ولرؤية ما يمكنني تقديمه".

وتابع: "حدث كل شيء بسرعة خلال اليومين الماضيين، توقيع العقود والسفر والالتحاق بالتدريبات مع الفريق. مستوى اللاعبون هنا مرتفع للغاية، ومن دواعي سروري مزاملتهم، أود فعل الكثير حتى أصل إلى مستواهم أو ربما أفضل."

وأكمل إيكيتيكي "ليفربول على القمة ولكن لا يزال أمامنا الكثير لنحققه سويًا. سوف يكون هذا موسمًا طويلًا وصعبًا ولكن لدينا الجودة لتحقيق كل ما نحلم به."

وأوضح "نافذة الانتقالات كانت رائعة حتى الآن. تعاقد ليفربول مع لاعبين أصحاب جودات كبيرة، وأنا متأكد أن الفريق سيكون أفضل. لهذا تشعر الجماهير بالسعادة."

وعن دور آرني سلوت مدرب ليفربول قال: "حظينا بمحادثة رائعة أنا والمدرب. إنه شخص رائع ولم نتحدث عن كرة القدم فقط بل عن كل شيء. إنه شخص مثير ولطيف وأراني ما يمكنني تقديمه للفريق وكيف بإمكاني التطور والتحسن معه. إنه مدرب رائع وشخص جميل وهو من جعلني أرغب بالانتقال لليفربول".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.