وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يتسلم مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة النوبارية (صور)

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الاثنين على رأس لجنة ضمت المهندس أحمد عبدالكريم مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أشرف السماليجى رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة بتسلم مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي، وذلك بمنطقة خدمات الاستثمار الزراعى بمدينة النوبارية الجديدة على مساحة إجمالية ٤٦٠٥ أمتار مربعة، وتضم ٤٤ فصلا دراسيا.

تسليم مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة النوبارية، فيتو

تسليم مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة النوبارية، فيتو

تسليم مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة النوبارية، فيتو

وهى عبارة عن ملحقين؛ الملحق الأول على مساحة ٤٣٣ مترا مربعا وبه ٢٤ فصلا و٦ مكاتب و٢ معمل وغرفة تحضير وغرفة مصادر ومعمل كمبيوتر و١٨ حماما، وحمام لذوى الاحتياجات الخاصة والملحق الثانى على مساحة ٤٣٣ مترا مربعا، ويضم ٢٠ فصلا و٤ مكاتب ومجال وفراغ متعدد وغرفة مصادر ومعمل كمبيوتر وعدد ٢٦ حماما.

كما تضم المدرسة فناء على مساحة ٢٢١٩ مترا مربعا، ومنطقة ملاعب على مساحة ١١٢٥ مترا مربعا.



توفير البيئة التعليمية المريحة الجاذبة المحفزة للطلاب

وقد أكد وكيل الوزارة أنه قد روعى فى تصميم المدرسة جميع متطلبات ومعايير البناء بما يساهم فى توفير البيئة التعليمية المريحة الجاذبة المحفزة للطلاب، وتعد تجسيدا لنهج وزارة التربية والتعليم فى تعزيز البيئة التعليمية الجاذبة والآمنة لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة التى تواكب متطلبات المستقبل، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاز مدينة النوبارية الجديدة.

تسليم مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة النوبارية، فيتو

تسليم مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة النوبارية، فيتو

تسليم مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمدينة النوبارية، فيتو



ويأتي ذلك فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى التوسع في إنشاء المدارس، وتنوعها لتقديم خدمات تعليمية متميزة وعصرية تواكب متطلبات المستقبل وتحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفى إطار التعاون المثمر البناء بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاز مدينة النوبارية الجديدة.

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