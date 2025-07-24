السرطان لم يمنعها من التفوق، تغريد تحصد 91% في الثانوية العامة و"أورام الأقصر" يكرمها (صور)

حرص مستشفى أورام الأقصر لعلاج الأورام بالمجان، على تكريم الطالبة تغريد، إحدى محاربات السرطان وبطلات المستشفى، بعد تفوقها في الثانوية العامة وحصولها على 91٪، رغم رحلتها الصعبة مع العلاج الكيماوي.

الطالبة تغريد بالثانوية العامة

وشهد حفل التكريم لحظات صادقة ومليئة بالفخر، عبّر خلالها فريق المستشفى وممثلو الجمعية عن اعتزازهم بتغريد، التي أصبحت نموذجًا ملهمًا في الإرادة والتحدي والنجاح، بعد أن تحدّت المرض والظروف، وأثبتت أن التفوق ممكن رغم كل الصعاب.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص مستشفى الأورام على دعم الأطفال المرضى خلال مراحلهم التعليمية، حيث تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، لتوفير لجنة خاصة داخل المستشفى، مكّنت الطلاب من أداء الامتحانات في بيئة صحية ملائمة وتحت إشراف تربوي كامل، مما ساعد على خلق ظروف مناسبة لتحقيق أفضل أداء ممكن.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للأورام، أن المستشفى لا تقدم فقط العلاج المجاني، بل تضع ضمن أولوياتها تقديم الدعم النفسي والتعليمي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن قصة تغريد هي نموذج يُحتذى به، وتؤكد أن المرض لا يمكن أن يهزم الإرادة والطموح.

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