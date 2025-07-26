السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

مدير الكرة بالزمالك يعدد مزايا معسكر الفريق الأول بالعاصمة الإدارية

الزمالك
الزمالك

أشاد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بلاعبي الفريق الأبيض في ختام المعسكر التدريبي الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية.

وقال مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي: "لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدًّا لناديهم، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة المعسكر، وكانوا الأكثر التزامًا وانضباطًا، وأوجّه الشكر لهم".

وأوضح عبد الناصر محمد أن الفريق استفاد من المعسكر بصورة كبيرة وحقق الأهداف المطلوبة منه قبل انطلاق الموسم الجديد.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

ويستأنف نادي الزمالك تدريباته يوم الإثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

 

محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك 

فيما ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم السبت، بفندق الإقامة في ختام  معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.
 

وتحدث يانيك فيريرا عن بعض الجوانب الفنية والخططية، وبعض الأمور المتعلقة بالمباريات الودية التي خاضها الفريق في المعسكر.
وعقب انتهاء المحاضرة غادر اللاعبون والجهاز الفني فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة أمس.

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