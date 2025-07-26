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رياضة

انطلاق معسكر منتخب مواليد 2009 لاختبار وجوه جديدة (صور)

درع الدوري المصري،
درع الدوري المصري، فيتو

منتخب مواليد 2009، بدأ منتخب الناشئين تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف معسكرًا مفتوحًا اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار تحضيراته للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا التي تنطلق أوائل نوفمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 17 عامًا 2027.

74 لاعبا في معسكر منتخب مواليد 2009

اختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسين عبد اللطيف 74 لاعبًا سينضمون للمعسكر على مرحلتين.. المرحلة الأولى تبدأ اليوم وتستمر حتى الاثنين المقبل، وتضم 36 لاعبًا جديدًا ، منهم 4 حراس مرمى سيشاهدهم الجهاز الفني لأول مرة، وذلك للوقوف على قدراتهم الفنية والبدنية، والاستعانة بمن يصلح منهم للانضمام للقوام الأساسى.

موعد المرحلة الثانية من معسكر منتخب الناشئين

وتبدأ المرحلة الثانية من الثلاثاء حتى الخميس المقبل، وتضم 38 لاعبًا من الهيكل العام للمنتخب بهدف مراجعة التعليمات الفنية لهم استعدادًا للمرحلة المقبلة التي ستشهد تصفية العدد حتى الوصول للهيكل الأساسى للمنتخب.

معسكر منتخب مواليد 2009، يقام بهدف توسيع قاعدة الاختيار ومنح الفرصة للجميع لإثبات جدارتهم بارتداء تيشيرت المنتخب، ويأتي بعد أيام قليلة على انتهاء معسكر مشابه ضم 40 لاعبًا ممن ينشطون في أندية خارج مصر وهى سابقة جديدة أثمرت ظهور 4 عناصر جديدة أثبتت جدارتها بالدفاع عن ألوان المنتخب خلال الفترة القادمة مع إمكانية منح فرص أخرى للمزيد من المواهب.

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منتخب مواليد 2009 منتخب الناشئين تحت 16 سنة حسين عبد اللطيف مركز المنتخبات الوطنية تصفيات شمال افريقيا كأس أفريقيا تحت 17 عام ا 2027

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