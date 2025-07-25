بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة قاسم باشا (صور)

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة اسطنبول، استعدادا لمواجهة قاسم باشا التركي وديا، مساء السبت، في إطار معسكر الإعداد الخارجي.

مباراة بيراميدز وقاسم باشا

ويحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا في السادسة من مساء السبت على مجمع تدريب نادي قاسم باشا في مدينة اسطنبول التركية، في ثاني المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي.

وكانت البعثة غادرت ظهر اليوم معسكرها المقام في مدينة "أزميت" متوجهة إلى اسطنبول تمهيدا لخوض التدريب الأخير، وكذلك المباراة الودية الهامة.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز معسكره بمباراة ودية ثالثة ستقام يوم الاثنين المقبل وسيتم الإعلان عن طرفها، قبل العودة للقاهرة عصر الثلاثاء، لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق الدوري الممتاز.

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