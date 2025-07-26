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رياضة

مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام قاسم باشا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة قاسم باشا الودية، في إطار معسكر تركيا الخارجي.

مباراة بيراميدز وقاسم باشا

ويحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا في السادسة من مساء اليوم، على ملعب تدريب النادي التركي في مدينة اسطنبول في ثاني المباريات الودية في معسكر الإعداد الخارجي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة قاسم باشا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي.

معسكر بيراميدز في تركيا 

ووصلت بعثة بيراميدز الي اسطنبول امس الجمعة بعدما غادرت ظهرا معسكرها المقام في مدينة "أزميت" وخوض التدريب الأخير استعدادا للمباراة الودية الهامة.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز معسكره بمباراة ودية ثالثة ستقام يوم الاثنين المقبل، وسيتم الإعلان عن طرفها، قبل العودة للقاهرة عصر الثلاثاء، لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق الدوري الممتاز.

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