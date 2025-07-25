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رياضة

بيراميدز يواصل تدريباته اليومية بمدينة "إزميت" التركية

تدريب بيراميدز، فيتو
تدريب بيراميدز، فيتو

يواصل فريق بيراميدز تدريباته اليومية بمدينة "إزميت" التركية بمعسكره الحالي بتركيا استعدادًا للموسم الجديد.

والتحق مروان حمدي مهاجم فريق نادي بيراميدز الأربعاء بمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد والمقام حاليًّا بمدينة "إزميت" التركية، بعدما تعرض لإصابة قبل الرحلة تسببت في تأخره في السفر مع البعثة.

 

 

مروان حمدي ينضم الي معسكر بيراميدز في تركيا 

وكان مروان حمدي تعرض لاصطدام في الرأس في التحام مع زميله المدافع عبد الرحمن جودة قبيل السفر إلى تركيا، وخضع الثنائي لفحوصات طبية شاملة وأشعة.

وأكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن الثنائي خضع لبروتوكول اصطدامات الرأس بعدما ثبت تعرضهما لارتجاج خفيف بالمخ، وتم منحهما راحة كاملة لمدة 6 أيام طبقا للبروتوكول الطبي، وبعد تحسن حالة مروان حمدي وخضوعه لأشعة جديدة أثبتت سلامته وصل إلى تركيا والتحق بالمعسكر بشكل طبيعي.

المنيري كشف عن أن عبد الرحمن جودة مستمر لبعض الوقت في تنفيذ البروتوكول العلاجي ولن يلتحق بالبعثة في تركيا على أن ينتظم في تدريبات الفريق بعد العودة إلى القاهرة.


وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن مواجهة بطل إفريقيا لنظيره نادي قاسم باشا التركي خلال معسكره المقام حاليا في تركيا في إطار الإعداد للموسم الجديد.

 

بيراميدز يلتقي قاسم باشا وديا

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز سيحل ضيفًا على الفريق التركي في مباراة ودية قوية تقام في السادسة من مساء غد السبت، وهي المباراة الودية الثانية خلال المعسكر الخارجي بعد مواجهة باندرما سبور في أولى المباريات.

أضاف هاني سعيد أن فريق نادي بيراميدز سيغادر معسكره المقام بمدينة "إزميت" متوجهًا إلى إسطنبول صباح الجمعة، على أن يخوض تدريبه الأخير في ذات اليوم بمقر تدريبات نادي قاسم باشا، ويبيت في إسطنبول حتى خوض المباراة مساء السبت، ويعود بعدها مجددًا لاستكمال معسكره في "أزميت".

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