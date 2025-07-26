السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

غزل المحلة يعسكر في القاهرة استعدادا للموسم الجديد

غزل المحلة
غزل المحلة

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة اليوم معسكرًا مغلقًا في القاهرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عبد العال، رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة والقدامى،حيث من المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر، يتم من خلالها تجربة عدد من اللاعبين وتقييم الأداء الجماعي.

غزل المحلة يفوز علي المنصورة

فاز نادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال على حساب نظيره المنصورة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الخميس الماضي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026. 

صفقات جديدة في غزل المحلة

وكان غزل المحلة أعلن تعاقده من قبل مع 10 صفقات، وهم: أحمد شوشة مدافع الجونة بجانب أحمد عتمان جناح بلدية المحلة وأحمد العش مدافع البنك الأهلي.

وانضم أيضًا يوسف العزب لاعب وسط المقاولون العرب، بجانب محمد أرموشة لاعب المريخ البورسعيدي ومصطفى أوفا ظهير أيسر نادي العبور.

وأعلن غزل المحلة أيضًا التعاقد مع الكاميروني شي بوندي مهاجم نادي أسترس دي ياوندي والذي لعب من قبل في صفوف منتخب الشباب الكاميروني بجانب التنزاني رحيم شوماري ظهير أيسر نادي كي إم سي، ورزق باشا قادما من نادي كوم حمادة، عماد ميهوب من بيراميدز.

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غزل المحلة علاء عبد العال الدوري الممتاز

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