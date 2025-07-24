الخميس 24 يوليو 2025
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رياضة

غزل المحلة يفوز على المنصورة بثنائية وديا استعدادا للموسم الجديد

غزل المحلة والمنصورة،
غزل المحلة والمنصورة، فيتو

فاز نادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال على حساب نظيره المنصورة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026. 

صفقات جديدة في غزل المحلة

وكان غزل المحلة أعلن تعاقده من قبل مع 10 صفقات، وهم: أحمد شوشة مدافع الجونة بجانب أحمد عتمان جناح بلدية المحلة وأحمد العش مدافع البنك الأهلي.

وانضم أيضًا يوسف العزب لاعب وسط المقاولون العرب، بجانب محمد أرموشة لاعب المريخ البورسعيدي ومصطفى أوفا ظهير أيسر نادي العبور.

وأعلن غزل المحلة أيضًا التعاقد مع الكاميروني شي بوندي مهاجم نادي أسترس دي ياوندي والذي لعب من قبل في صفوف منتخب الشباب الكاميروني بجانب التنزاني رحيم شوماري ظهير أيسر نادي كي إم سي، ورزق باشا قادما من نادي كوم حمادة، عماد ميهوب من بيراميدز.

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غزل المحلة علاء عبد العال المنصورة

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