الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

وديا، غزل المحلة يفوز على اتحاد بسيون بثلاثية نظيفة

غزل المحلة
غزل المحلة

فاز نادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال علي حساب نظيره اتحاد بسيون بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026. 

وشهدت المباراة اختبار عدد كبير من اللاعبين الذين تم ترشيحهم للانضمام لفريق غزل المحلة.

صفقات جديدة في غزل المحلة

وكان غزل المحلة أعلن تعاقده من قبل مع 10 صفقات، وهم: أحمد شوشة مدافع الجونة بجانب أحمد عتمان جناح بلدية المحلة وأحمد العش مدافع البنك الأهلي.

وانضم أيضًا يوسف العزب لاعب وسط المقاولون العرب، بجانب محمد أرموشة لاعب المريخ البورسعيدي ومصطفى أوفا ظهير أيسر نادي العبور.

وأعلن غزل المحلة أيضًا التعاقد مع الكاميروني شي بوندي مهاجم نادي أسترس دي ياوندي والذي لعب من قبل في صفوف منتخب الشباب الكاميروني بجانب التنزاني رحيم شوماري ظهير أيسر نادي كي إم سي، ورزق باشا قادما من نادي كوم حمادة، عماد ميهوب من بيراميدز.

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غزل المحلة علاء عبد العال اتحاد بسيون

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