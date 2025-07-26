بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في تونس استعدادا لرحلة العودة للقاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى فندق الإقامة في تونس العاصمة، عقب انتهاء معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في مدينة طبرقة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تغادر البعثة ظهر غدٍ الأحد من مطار قرطاج الدولي إلى القاهرة، عقب ختام المعسكر الذي نفذ خلاله اللاعبون برنامجا بدنيا وخططيا متكاملا، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد بداية من بطولة الدوري التي تنطلق في شهر أغسطس المقبل.

واكتفى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو بخضوع اللاعبين لتدريبات استشفائية خفيفة بالجيم، ضمن البرنامج التدريبي عقب مباراة البنزرتي التونسي التي خاضها الفريق أمس.

كان النادي الأهلي قد حقق الفوز على البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد، بعدما تغلب في المباراة السابقة على الملعب التونسي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف.

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