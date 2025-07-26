أعراض الصفراء لدي البالغين وطرق علاجها المختلفة

عندما تموت خلايا الدم الحمراء، تترك وراءها البيليروبين، وهي صبغة صفراء في الدم، ويقوم الكبد عادةً بتصفية هذا البيليروبين من مجرى الدم ليتم التخلص منه مع البراز، ولكن إذا كانت كمية البيليروبين في الجسم كبيرة أو كان الكبد مثقلًا، فإنه يتسبب في تراكم يُعرف بـ فرط بيليروبين الدم، مما يؤدي إلى ظهور اليرقان.

وتعد الصفراء شائعًا بين الأطفال حديثي الولادة، حيث يُصاب حوالي 60% منهم به خلال اليومين الأولين بعد الولادة وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ورغم أنه أقل شيوعًا لدى البالغين، إلا أنه يمكن أن يُصيبهم أيضًا، والضروري استشارة الطبيب فورًا عند ملاحظة أعراض اليرقان، فقد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية كامنة في الكبد أو الدم أو المرارة.

أنواع اليرقان

يُصنف اليرقان إلى أربعة أنواع رئيسية بناءً على مكان تجمع البيليروبين في الجسم، ويُمكن تحديد نوعه من خلال فحص الدم:

اليرقان قبل الكبدي: يحدث هذا النوع عندما يتراكم البيليروبين قبل وصول الدم إلى الكبد. يشير ذلك إلى أن الجسم يُحلل خلايا الدم الحمراء بمعدل يفوق قدرة الكبد على معالجة البيليروبين الناتج.

اليرقان الكبدي: يحدث عندما لا يكون الكبد قادرًا على معالجة البيليروبين بكفاءة.

اليرقان بعد الكبدي: يتجمع البيليروبين في هذا النوع بعد مروره عبر الكبد، حيث لا يستطيع الجسم التخلص منه بالسرعة الكافية.

اليرقان الانسدادي: ينجم عن عدم قدرة العصارة الصفراوية على التصريف إلى الأمعاء بسبب انسداد أو تضييق في القنوات الصفراوية أو البنكرياسية. يتميز هذا النوع بارتفاع معدل الوفيات، مما يؤكد أهمية الكشف المبكر والعلاج الفوري.

أعراض الصفراء لدي البالغين

قد لا تظهر أي أعراض على اليرقان في بعض الحالات، وتعتمد العلامات الظاهرة على سرعة تفاقم الحالة. من الأعراض الشائعة اصفرار الجلد واصفرار بياض العينين، ولكن هناك أعراض أخرى يجب الانتباه لها، منها:

الحمى

ألم المعدة

قشعريرة

بول داكن

براز بلون القطران أو الطين

أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا

حكة جلدية

فقدان الوزن

شعور بتهيج غير طبيعي

ارتباك

نعاس غير طبيعي

ظهور كدمات أو نزيف بسهولة

قيء دموي

مدة استمرار اليرقان لدى البالغين

تعتمد مدة استمرار اليرقان على سببه والعلاج المطلوب، وإذا كان اليرقان ناتجًا عن دواء معين، فإنه يختفي عادةً بعد التوقف عن تناوله، وفي حالات التهاب الكبد، يمكن استخدام الأدوية لعلاج الحالة، أما إذا كان السبب انسدادًا في القناة الصفراوية أو حصوات في المرارة، فقد يتطلب الأمر إجراء جراحيًا.

أسباب اليرقان لدى البالغين

على الرغم من ندرة اليرقان لدى البالغين، إلا أنه يمكن أن يحدث لأسباب عديدة، منها:

التهاب الكبد: يمكن أن ينجم عن فيروسات، اضطرابات مناعية ذاتية، تعاطي الكحول أو المخدرات، أو التعرض لمواد كيميائية. قد يكون التهاب الكبد حادًا (قصير الأمد) أو مزمنًا (يستمر 6 أشهر أو أكثر)، ويمكن أن يؤدي الالتهاب طويل الأمد إلى تلف الكبد مسببًا اليرقان.

أمراض الكبد المرتبطة بالكحول: الاستهلاك المفرط للكحول لفترات طويلة (عادة من 8 إلى 10 سنوات) يمكن أن يسبب تلفًا خطيرًا للكبد، مثل التهاب الكبد الكحولي وتليف الكبد الكحولي.

أمراض الكبد الأخرى: يمكن أن يكون تليف الكبد ناتجًا عن أمراض مناعية ذاتية، حالات وراثية، أو التهاب الكبد. كما يمكن أن تسبب حالة خطيرة تُعرف بـ التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، حيث تتراكم الدهون في الكبد مصحوبةً بالتهاب، مما يلحق الضرر به مع مرور الوقت.

انسداد القنوات الصفراوية: هذه الأنابيب الرفيعة تحمل الصفراء من الكبد والمرارة إلى الأمعاء الدقيقة. إذا سُدت بسبب حصوات المرارة، السرطان، الالتهاب، أو أمراض الكبد النادرة، فقد يحدث اليرقان.

سرطان البنكرياس: يُعد هذا السرطان من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويمكن أن يؤدي إلى انسداد القناة الصفراوية مسببًا اليرقان.

بعض الأدوية: رُبطت أدوية مثل الأسيتامينوفين، البنسلين، حبوب منع الحمل، والستيرويدات بأمراض الكبد.

جلطات الدم: إذا أعاد الجسم امتصاص جلطة دموية كبيرة (ورم دموي) تحت الجلد، فقد يزيد ذلك من مستويات البيليروبين.

فقر الدم الانحلالي: في بعض الأحيان، تُزال خلايا الدم المدمرة من مجرى الدم بسرعة كبيرة، مما يزيد من مستويات البيليروبين.

علاج الصفراء لدي البالغين

عادةً لا يُعالج اليرقان نفسه لدى البالغين، بل يركز العلاج على معالجة الحالة المسببة له.

إذا كان اليرقان ناتجًا عن التهاب الكبد الفيروسي الحاد، فإنه يزول من تلقاء نفسه مع شفاء الكبد.

وإذا كان السبب انسدادًا في القناة الصفراوية، فقد يقترح الطبيب إجراء عملية جراحية لفتحها.

وفي حال معاناة المريض من حكة جلدية، قد يصف الطبيب دواء عن طريق الفم، والذي يُستخدم لإزالة الأحماض الصفراوية من الجسم التي تُسبب الحكة.

العلاج الضوئي لليرقان

يستخدم العلاج الضوئي ضوءًا فلوريًا أبيض أو أزرق الطيف لتحليل البيليروبين ليُطلق من الجسم. يُستخدم هذا العلاج لحديثي الولادة بشكل أساسي، ولم تُثبت فعاليته في علاج اليرقان لدى البالغين.

الوقاية من اليرقان

يزداد خطر الإصابة باليرقان إذا كنت تُفرط في شرب الكحول أو تُعاني من التهاب الكبد، كما أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص في منتصف العمر، ويمكن تقليل خطر الإصابة باليرقان من خلال تغييرات في نمط الحياة، مثل:

تجنب المكملات العشبية التي قد تكون سامة للكبد.

الإقلاع عن التدخين.

الامتناع عن تناول الكحول.

عدم استخدام الأدوية الوريدية.

عدم تناول أدوية بوصفة طبية أكثر من الموصوفة.

الحصول على جميع اللقاحات الموصى بها قبل السفر إلى الخارج.

الحفاظ على وزن صحي.

الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم ضمن النطاق الصحي.

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