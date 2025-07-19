مصطفى محمد يسجل هدفا في خسارة نانت أمام جانجون وديا (فيديو)

تلقى فريق نانت الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني، هزيمة أمام فريق جانجون بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن تحضيرات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

هدف مصطفى محمد اليوم

ورغم الخسارة واصل مصطفى محمد تألقه التهديفي، حيث سجل هدف نانت الوحيد في الدقيقة 37 بعد تمركز مثالي داخل منطقة الجزاء، رافعا رصيده إلى 3 أهداف خلال المباريات الودية حتى الآن.

🇪🇬 هدف مصطفى محمد في المباراة الودية أمام جانجون منذ قليل ⚽️🔥 pic.twitter.com/HqqfLWC8YM https://t.co/Z6STh4ABUh July 19, 2025

وجاء هدفا جانجون عن طريق أمادو سانيا في الدقيقة 33، ومحمد أمين حميه في الدقيقة 74، ليمنحا فريقهما الفوز في مواجهة شهدت مشاركة مصطفى محمد للمباراة الثانية على التوالي، بعد تألقه في اللقاء التحضيري السابق بتسجيله هدفين.

ويواصل نانت استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض مواجهة ودية مرتقبة أمام ستاد رين يوم 25 يوليو الجاري، قبل انطلاق مشواره الرسمي بمواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان في افتتاحية الدوري الفرنسي.

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