السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصطفى محمد يسجل هدفا في خسارة نانت أمام جانجون وديا (فيديو)

مصطفى محمد
مصطفى محمد

تلقى فريق نانت الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني، هزيمة أمام فريق جانجون بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن تحضيرات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

هدف مصطفى محمد اليوم 

ورغم الخسارة واصل مصطفى محمد تألقه التهديفي، حيث سجل هدف نانت الوحيد في الدقيقة 37 بعد تمركز مثالي داخل منطقة الجزاء، رافعا رصيده إلى 3 أهداف خلال المباريات الودية حتى الآن.

وجاء هدفا جانجون عن طريق أمادو سانيا في الدقيقة 33، ومحمد أمين حميه في الدقيقة 74، ليمنحا فريقهما الفوز في مواجهة شهدت مشاركة مصطفى محمد للمباراة الثانية على التوالي، بعد تألقه في اللقاء التحضيري السابق بتسجيله هدفين.

الأهلي يستهدف مهاجم منتخب الأردن لتعويض رحيل وسام أبو علي

في بيان رسمي، الأهلي يعلن موقفه من بيع ديانج للحزم السعودي

ويواصل نانت استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض مواجهة ودية مرتقبة أمام ستاد رين يوم 25 يوليو الجاري، قبل انطلاق مشواره الرسمي بمواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان في افتتاحية الدوري الفرنسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصطفي محمد نانت نانت الفرنسي هدف مصطفي محمد اخبار مصطفي محمد هدف مصطفى محمد اليوم

مواد متعلقة

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام جانجون وديًا استعدادا للموسم الجديد

يفتح الباب أمام رحيل مصطفى محمد، نانت يضم مهاجم منتخب المغرب

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال

سباق بالدراجات النارية ينهي حياة مدير مدرسة بالمنوفية

نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية: أعداد الخريجين كارثية ويجب خفض نسبة المقبولين 50%

بسبب حفل راغب علامة، تعليق غريب من ياسمين عز على أزمة أحمد فتوح (فيديو)

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

"أنا مظلومة معملتش حاجة"، انهيار هدير عبد الرازق أثناء القبض عليها بالتجمع

إيداع "طفل العسلية" بدار رعاية، وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 19 يوليو 2025

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الإيمان ينقص ويزيد؟، الدكتور يسري جبر يجيب (فيديو)

"العنف لا يثمر إلا الندم"، وصايا الأزهر لتربية الأطفال

أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية