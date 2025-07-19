السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام جانجون وديًا استعدادا للموسم الجديد

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

يقود مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، تشكيل فريقه في مواجهة جانجون في المباراة الودية الثانية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

وكان نانت تغلب على ستاد لافالو في المباراة الودية الأولى التي أقيمت السبت الماضي بمشاركة المحترف المصري مصطفى محمد والذي سجل هدفين في الدقيقتين 85 و90 من  المباراة بعد أن شارك بديلًا.

 

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام جانجون  

وأعلن لويس كاسترو مدرب نانت تشكيل فريقه أمام جانجون، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وسيبدأ مصطفى محمد المباراة أساسيًا، وجاء تشكيل كالتالي: لوبيز - أميان - دوكوري - تاتي - كوزا - ديوف - ليروكس - تابيبو - عادل محمود - جيراسي - مصطفى محمد.

ويبدأ نانت مشواره في الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2025-2026 بمواجهة باريس سان جيرمان يوم 17 أغسطس المقبل.

 

مصطفى محمد يسجل ويقود نانت للفوز على لافال وديا

فيما نجح مصطفى محمد في قيادة فريق نانت الفرنسي للفوز على نظيره ستاد لافال، بهدفين دون رد، مساء السبت الماضي، في إطار مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

واستضاف ملعب ليو لاجرانجي، مباراة نانت ضد لافال الودية، مساء اليوم السبت.

 

مصطفى محمد يسجل ثنائية نانت في لافال

وأحرز المهاجم مصطفى محمد هدف نانت الأول في الدقيقة الـ 85 من عمر المواجهة أمام لافال، وأضاف النجم المصري الهدف الثاني في الدقيقة 90+3، من ضربة جزاء.

وشارك مصطفى محمد بديلًا في هذه المواجهة الودية في الدقيقة 46 بدلًا من اللاعب كاديويري.

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مصطفي محمد نانت جانجون باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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