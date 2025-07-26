السبت 26 يوليو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الجزائرية تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا، ما القصة؟

الجزائر،فيتو
الجزائر،فيتو

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر بشأن استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر في باريس من أجل إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية.

وأوضحت أنه تم استرجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي استفادت منها سفارة فرنسا بالجزائر في إطار المعاملة بالمثل.

وفي سياق آخر قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع إن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء مؤشر إيجابي.

وبحسب شبكة «العربية»، قال ماكرون للرئيس السوري: يجب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف وعدم تكرارها.. هناك حاجة ملحة لإيجاد حل سياسي بالتعاون مع الفاعلين المحليين، ومن المهم أن تحرز المفاوضات بين الحكومة السورية وقسد تقدما".

وأضاف ماكرون: جددت للشرع تمسكنا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما أشدت بالتزام الرئيس السوري بمكافحة الإرهاب وذكرت بأهمية التعاون المشترك".

 

الاتحاد الأوروبي يندد بالتدخلات الأجنبية لزعزعة استقرار ‎سوريا

في سياق متصل، قال الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، إنه يندد بالتدخلات العسكرية الأجنبية والمحاولات الأحادية لزعزعة استقرار ‎سوريا.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: “ندعو لمحاسبة المتورطين في انتهاك القانون الدولي في ‎سوريا ونطالب بوقف فوري لجميع أعمال العنف”.

 

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