قرار جديد من النيابة بشأن العثور على جثة فتاة في نيل الوراق

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة فتاة عثر عليها طافية على سطح نهر النيل بمنطقة الوراق، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

العثور علي جثة فتاة طافية بالوراق

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قسم شرطة الوراق بالعثور على جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر طافية على نهر النيل، انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثمان، وتبين أن الفتاة مجهولة الهوية لا تحمل أية أوراق تحقيق شخصية.

يتولى فريق البحث إجراء التحريات وجمع المعلومات لتحديد هوية الفتاة وسبب غرقها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، كما أمرت باستدعاء مكتشفي الواقعة للاستماع لأقوالهم.

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