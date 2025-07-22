السجن 15 سنة لولي أمر استدرج تلميذة وحاول التعدي عليها داخل مدرسة بالوراق

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة ولي أمر، بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة استدراج تلميذة ومحاولة التعدي عليها، في أحد طوابق إحدى المدارس، في منطقة الوراق بالجيزة.

المحكمة تعاقب ولي أمر حاول التعدي على تلميذة

وكانت إحدى المدارس الكائنة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، شهدت واقعة مأساوية، حيث استدرج أحد أولياء الأمور تلميذة وحاول التعدي عليها لإقامة علاقة معها في أحد طوابق المدرسة.

كشفت والدة التلميذة تفاصيل الواقعة، حيث قالت: إن أحد أولياء الأمور استدراج ابنتها وصعد بها إلى أحد الطوابق في المدرسة وحاول الاعتداء عليها.

وأضافت أن المتهم أمسك يد ابنتها وطلب منها الإمساك بعضو حساس في جسده، وعندما رفضت حاول عرض بعض الأموال عليها، وأوضحت أن ابنتها أفلتت من المتهم وأسرعت إلى أحد الفصول التي يوجد بها أحد المدرسين لإخباره بما حدث لها من المتهم، وعندما أخبرت المعلم بما حدث صفعها على وجهها.

ولفتت إلى أن المعلمين حاولوا الإمساك بالمتهم إلا أنه فر هاربا من المدرسة، ولم يستطيعوا الإمساك به، وتوجهت المجني عليها إلى والدتها وأخبرتها بما حدث.

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