الاستماع لأقوال شهود العيان في مشاجرة سائقي التكاتك بالجيزة بسبب أولوية المرور

أمرت نيابة الجيزة بحبس طرفي مشاجرة بين سائقي مركبتي توك توك، بالأسلحة البيضاء بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بوقوع مشاجرة بين سائقي التوك توك، بسبب خلافات على أولوية المرور.

مشاجرة بين سائقي مركبتي توك توك بالأسلحة البيضاء بالجيزة

كان قد تم رصدهم داخل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن حدوث مشاجرة بين سائقي مركبتي توك توك بالأسلحة البيضاء بالجيزة.

وعقب الرصد قامت قوات البحث الجنائي والإنترنت بمديرية أمن الجيزة بالفحص حيث تبين أنه بتاريخ 22 الجاري تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين سائقي مركبتي توك توك، أحدهما مصاب بجرح قطعي باليد، مقيمين في دائرة القسم بسبب خلافات حول أولوية المرور.

وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.