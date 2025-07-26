مدير الكرة بالزمالك يحسم الجدل بشأن تغيير مترجم يانيك فيريرا

صرح عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك بأن شريف صفوت مسؤول شؤون الأجانب بالفريق الأول يؤدي مهام عمله بشكل طبيعي.

وأوضح مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أنه تم استدعاء شريف صفوت من النادى لمهمة مؤقتة مع جهاز الكرة بجانب مهام عمله الأساسي الخاص بشؤون الأجانب سواء لاعبين أو جهاز فني، وهو عمل يحتاج تركيز شديد منه.

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته قائلا:" ممتنون جدًا لما قدمه شريف صفوت من جهد مزوج يستحق عليه الثناء.

وكان وجود شريف صفوت بمنصب المترجم أثار جدلا واسعا خاصة أنه يمتلك وظيفة أساسية في نادي الزمالك، حتى أعلن الأبيض يوم أمس تعيين محمد علاء مترجما ومحللا للأداء في الجهاز الفني للأبيض.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

ويستأنف نادي الزمالك تدريباته يوم الإثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك

فيما ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم السبت، بفندق الإقامة في ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.



وتحدث يانيك فيريرا عن بعض الجوانب الفنية والخططية، وبعض الأمور المتعلقة بالمباريات الودية التي خاضها الفريق في المعسكر.

وعقب انتهاء المحاضرة غادر اللاعبون والجهاز الفني فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة أمس.

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