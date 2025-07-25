بعثة بيراميدز تغادر مقر إقامتها بمدينة إزميت التركية في طريقها إلى أسطنبول

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر إقامتها بمدينة "إزميت" التركية، في طريقها إلى أسطنبول، استعدادا لمواجهة فريق قاسم باشا وديا.

موعد مباراة بيراميدز وقاسم باشا

ويحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا في السادسة من مساء السبت في أسطنبول في ثاني وديات الفريق بمعسكره المقام في تركيا.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه مساء اليوم بعد الوصول على ملعب تدريب قاسم باشا بمدينة أسطنبول على أن يبيت في المدينة حتى خوض المباراة الودية القوية.

يذكر أن بيراميدز سبق وخاض أولى مبارياته الودية بمعسكره الخارجي بمواجهة فريق باندرما سبور والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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