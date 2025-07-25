قواعد قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الجامعة مباشرة

تنسيق الجامعات 2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ونستعرض في التقرير التالي كيف يتم قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الجامعة مباشرة؟



يتم استثناء الطلاب المصريين؛ طلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج) من شرط المجموع الكلي بالحصول على 50% على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية والأجنبية المعادلة، وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية والعملية وهي على النحو التالي:

** كليات (الآداب – التجارة – الحقوق): للطلاب من ذوي الإعاقة الحركية بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين.

** كليات (الآداب- دار العلوم – الألسن – الحقوق – الخدمة الاجتماعية): للطلاب المكفوفين.

** كليات (التربية النوعية والاقتصاد المنزلي): لطلاب الصم وضعاف السمع.

** كليات (الآداب – الحقوق – التجارة – دار العلوم – الألسن – الخدمة الاجتماعية): لطلاب الدمج (وفقًا لما هو مدرج بشهادة الثانوية العامة المصرية) ويتم تحديد الكلية التي يمكن أن يلتحق بها الطالب من الكليات المذكورة أعلاه عن طريق الجامعة مباشرة وفقًا لما تقرره اللجنة الطبية.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025، كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، أسباب تأخر الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025، حيث كان من المنتظر أن تعلن الوزارة الحد الأدنى للمرحلة اليوم.

ومن المعروف أن وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، في غضون 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، كما تحدد الوزارة الجدول الزمني للمرحلة وموعد فتح موقع التنسيق الالكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب، وموعد إغلاقه.

وأوضح غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السبب الرئيسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، هو عدم تسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

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