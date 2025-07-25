الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قواعد قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الجامعة مباشرة

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
ads

 تنسيق الجامعات 2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ونستعرض في التقرير التالي كيف يتم قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الجامعة مباشرة؟


يتم استثناء الطلاب المصريين؛ طلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج) من شرط المجموع الكلي بالحصول على 50% على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية والأجنبية المعادلة، وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية والعملية وهي على النحو التالي:

** كليات (الآداب – التجارة – الحقوق): للطلاب من ذوي الإعاقة الحركية بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين.

** كليات (الآداب- دار العلوم – الألسن – الحقوق – الخدمة الاجتماعية): للطلاب المكفوفين.

** كليات (التربية النوعية والاقتصاد المنزلي): لطلاب الصم وضعاف السمع.

** كليات (الآداب – الحقوق – التجارة – دار العلوم – الألسن – الخدمة الاجتماعية): لطلاب الدمج (وفقًا لما هو مدرج بشهادة الثانوية العامة المصرية) ويتم تحديد الكلية التي يمكن أن يلتحق بها الطالب من الكليات المذكورة أعلاه عن طريق الجامعة مباشرة وفقًا لما تقرره اللجنة الطبية.

 

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 

تنسيق الجامعات 2025، كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، أسباب تأخر الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025، حيث كان من المنتظر أن تعلن الوزارة الحد الأدنى للمرحلة اليوم.

ومن المعروف أن وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، في غضون 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، كما تحدد الوزارة الجدول الزمني للمرحلة وموعد فتح موقع التنسيق الالكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب، وموعد إغلاقه.

وأوضح غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السبب الرئيسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، هو عدم تسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق القبول بالجامعات تنسيق الجامعات 2025 تنسيق القبول بالجامعات 2025 تنسيق الجامعات شهادة الثانوية العامة

مواد متعلقة

لطلاب الثانوية العامة 2025، التفاصيل الكاملة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية

وزير الطيران: شراكات استراتيجية لتحقيق طيران ذكي ومستدام يدعم رؤية الدولة

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة وكيفية التقديم

قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى، قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة

معهد بلهارس: إمكانيات علاجية جديدة لتليف الكبد من بروتين الحليب (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025.. موقع التنسيق يواصل استقبال طلبات اختبارات القدرات.. أسباب تأخر إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى.. وخطوات تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق ببعض البرامج المميزة للعام الجامعي 2025/2026

الأكثر قراءة

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

أقوى رسالة من السيسي عن قلق المصريين من أزمة السكن وقانون الإيجار القديم (فيديو)

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي في ختام معسكر تونس

أحمد عبد القادر يرفض عرضا أجنبيا جديدا لهذا السبب

مصدر بالزراعة يكشف حقيقة تسبب مبيد "الكلورفنبير" في إنهاء حياة أسرة المنيا

الحكم على أنوسة كوتة في قضية "ضحية النمر" بطنطا، غدا

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة وتنصح بارتداء قبعة تحت أشعة الشمس

خدمات

المزيد

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

باستثناء الرومي والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم الجمعة بالأسواق

تفاصيل حجز شقق أصحاب الأولوية لـ "سكن لكل المصريين 5"

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح وصيفًا وعمر مرموش ضمن القائمة.. أكثر اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الحمد يوم الجمعة في ساعة الإجابة

هل يتحقق ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم زيارة ضريح الحسين وعلاقتها بانفراجة كبيرة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية