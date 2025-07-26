إصابة 4 ركاب في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 4 من ركاب سيارة ميكروباص انقلبت على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

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