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محافظات

إصابة 5 أشخاص في احتراق منزل بالفيوم

سيارة إطفاء، فيتو
سيارة إطفاء، فيتو

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حريق شب بمنزل بقرية بريشة الغربية، بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتم إخماد الحريق  قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي.

 

حريق بقرية بريشة

 كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بمنزل بعزبة بريشة الغربية، بمركز يوسف الصديق، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني في  بمنزل مكون من طابقين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد السنة اللهب إلى الكتلة السكنية المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، وأحيل إلى النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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