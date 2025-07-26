السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالأسماء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (صور)

أوائل الثانوية الأزهرية،
أوائل الثانوية الأزهرية، فيتو

 أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة  الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%.

وقدّم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الأوائل، مشيدًا بما حققوه من تفوق يستحق التقدير والإشادة، ومؤكدًا أن تفوقهم جاء ثمرة جهد متواصل، وعزيمة صادقة، ودعم كريم من الأسرة والمعلمين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق في مسيرتهم التعليمية، وأن يكونوا منارات علم وهداية في وطنهم ومجتمعهم.

وجاء أوائل القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول
علي محمد علي أحمد شلتوت
منطقة البحيرة – معهد دمنهور
649 درجة – 99.85%

المركز الثاني
معاذ أحمد رمضان حسيني مصطفى
منطقة الإسماعيلية – معهد التل الكبير
648 درجة – 99.69%

المركز الثالث مكرر
آلاء محمد عبد الفتاح محمد الفقي
منطقة الغربية – معهد فتيات القضابة (رزق السيد الفتي)
647 درجة – 99.54%

المركز الثالث مكرر
محمد عطية حمدي محمد بهنسي
منطقة الشرقية – معهد شنبارة الميمونة
647 درجة – 99.54%

المركز الثالث مكرر
محمد مصطفى عبد اللطيف عبد الحاكم خليل
منطقة الأقصر – معهد الأقصر
647 درجة – 99.54%

المركز السادس مكرر (جميع الأسماء التالية حصلت على 646 درجة – 99.38%)

أحمد الحسن علي حرب – البحيرة – معهد دمنهور النموذجي

أحمد ممدوح محمد إبراهيم الحداد – البحيرة – معهد نصر الله

السيد محمد السيد محمد جبريل – البحيرة – معهد كوم حمادة

جنا محمود حسني سليم أحمد – الشرقية – معهد فتيات الشيخ

إبراهيم عطية بالنخاس
خالد محمد عماد الدين محمد السعيد – الشرقية – معهد منشأة أبو عمر.

سارة أحمد حجاج عبد النبي عبد السلام – الجيزة – معهد فتيات قرطبة الخاص عربي.

عامر عبد الرحمن صلاح علي محمد – الشرقية – معهد المشاعلة.

محمد صبحي محمد حسين خليف – البحر الأحمر – معهد الغردقة.
محمد عبد النبي أحمد محمد يوسف – الشرقية – معهد المجفف.

محمود أحمد رضا علي سالم – الدقهلية – معهد برج النور الحمص.

مي أحمد عبد الله الشهاوي – الغربية – معهد فتيات الجابرية.

نورا بدر عباس أحمد الخولي – المنوفية – معهد فتيات العربي بأبي رقبة النموذجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 نتيجة الثانوية الازهرية لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 الرابط المباشرنتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم حصريا نتيجة الثانوية الأزهرية الاستعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رابط مباشر نتيجة الثانوية الأزهرية مباشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 الشهادة الثانوية الازهرية

مواد متعلقة

بالأسماء، أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

أسماء أوائل "ذوي البصيرة" بالشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 على الأبواب.. الطيب يعلق مكالمته مع الأوائل ويلغي المؤتمر الصحفي تضامنًا مع غزة.. إعلان قائمة المتفوقين اليوم وإتاحة النتيجة للطلاب غدًا.. وفيتو توضح خطوات الحصول عليها

بعد قرار الإمام الأكبر، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025

الأكثر قراءة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 53.99%

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

تصعيد القيادات الوسطى، الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة خلال ساعات

بالأسماء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (صور)

عاجل، السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

بالأسماء، أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

أعراض التسمم بالمبيد الحشري كلورفينابير المتسبب في وفاة أسرة المنيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

ملامح حركة تنقلات الشرطة 2025

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريح سعاد صالح، الإفتاء تحسم الجدل حول حرمة تعاطي الحشيش

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة مواد تموينية؟ دار الإفتاء تجيب

بعد فتوى سعاد صالح.. أدلة قاطعة من الكتاب والسنة تُحرم المخدرات والحشيش

المزيد
الجريدة الرسمية