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أخبار مصر

محافظ القاهرة يلتقي اتحاد الصناعات المصري لبحث تشجيع الاستثمار

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل دعم الصناعة والفرص الاستثمارية بمحافظة القاهرة.

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جهود محافظة القاهرة في دعم القطاع الصناعي

وأكد محافظ القاهرة حرص محافظة القاهرة على التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود دعم القطاع الصناعي، مع الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بما يسهم بشكل إيجابي في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص محافظة القاهرة على تذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، من خلال تضافر جهود الأجهزة والجهات المعنية، والعمل على تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي بالقاهرة.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة اتحاد الصناعات المصرية التحديات التي تواجه قطاع الصناعة الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية

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