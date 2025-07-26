مصرع سائق وإصابة آخر في تصادم شاحنتي نقل بالوادي الجديد

لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم شاحنتي نقل بطريق "الفرافرة – الواحات البحرية"، بمنطقة الكيلو 65 من الطريق أسفر عن مصرع مسعد السيد عبده أحمد، 60 عامًا، ومقيم مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، واصابة كامل محمد أحمد العلمي، 57 عامًا ومقيم بمحافظة الدقهلية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفي والمصاب لمستشفى الفرافرة المركزي وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما رفعت معدات الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة مرور المركز آثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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