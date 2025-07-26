ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات في هذا اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يوم الاثنين القادم، حيث تعود البعثة من تونس غدا الأحد بعد خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكره في تونس والذي شهد خوض مباراتين أمام الملعب والبنزرتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالموسم الجديد.

من جانبه قال خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبيرو: الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد.

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