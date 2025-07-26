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رياضة

أحمد رضا: معسكر تونس حقق استفادة كبيرة ونسعى لإسعاد جماهير الأهلي

أحمد رضا، فيتو
أحمد رضا، فيتو

أكد أحمد رضا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدية معسكر الفريق المقام في تونس منذ انطلاقه، مشددًا على أن جميع اللاعبين حققوا استفادة فنية كبيرة من فعاليات المعسكر والمباريات الودية.

 

وقال رضا: معسكر الفريق حقق فوائد متعددة، أبرزها زيادة الانسجام بين اللاعبين مع بداية الموسم، إلى جانب التجهيز والإعداد الفني تحت قيادة المدير الفني خوسيه ريبييرو، وتنفيذ طريقة اللعب وبعض الجوانب الفنية التي يسعى لتطبيقها مع الفريق.

 

وأضاف: أنا سعيد بثقة المدير الفني في إمكانياتي، ومنحي فرصة المشاركة بشكل تدريجي، وأسعى لأن أكون على قدر هذه الثقة من خلال تنفيذ التعليمات وتقديم أفضل ما لدي سواء في التدريبات أو المباريات.

 

وأشار أحمد رضا إلى أن الموسم المقبل سيشهد منافسة قوية على جميع البطولات، مؤكدًا أن الفوز في كل مباراة سيكون هدفًا واضحًا لجميع اللاعبين، وأن كثرة العناصر المميزة داخل الفريق حاليًّا والمنافسة بينهم تصب في مصلحة الفريق في النهاية.

 

واختتم أحمد رضا حديثه بتأكيد أن جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل حصد البطولات وإسعاد جماهير الأهلي في الموسم المقبل، تقديرًا لدعمهم الدائم، الذي يستحق الكثير.

 

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب نظيره البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في ثاني وديات المعسكر الأحمر في تونس الذي ينتهي اليوم السبت. 

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