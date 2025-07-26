السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

تقلص فرص لحاق ثنائي الأهلي بافتتاح مباريات الدوري

مروان عطية
مروان عطية

تقلصت فرص ثنائي الأهلي في اللحاق بافتتاح مباريات الدوري يوم 8 أغسطس القادم. 

وعلمت فيتو أن مروان عطية وإمام عاشور لن يتواجدا ضمن حسابات الأهلي في افتتاح الدوري بسبب الإصابة حيث أجرى مروان عطية جراحة الفتاق واجري إمام عاشور جراحة كسر الترقوة. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكره في تونس والذي شهد خوض مباراتين أمام الملعب والبنزرتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالموسم الجديد. 

من جانبه قال خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبيرو: الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد.

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الأهلي إمام عاشور مروان عطية

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