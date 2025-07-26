إحالة متهم بالاتجار في الآيس والإستروكس للمحاكمة الجنائية

أحالت نيابة الجيزة عاطل ألقى القبض عليه أثناء ترويج كمية من مخدر الإستروكس والآيس بين عملائه بمنطقة العمرانية، للمحاكمة الجنائية.

واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وكشف عن هوية تاجر مواد مخدرة تحصل منه على المخدر.

القبض على المتهم بالجيزة

البداية كانت بتلقي رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معلومات بحيازة عاطل بمنطقة العمرانية لمواد مخدرة تمهيدا لترويجها بين عملائه.

ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، وبإعداد كمين له، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس والآيس.

واعترف المتهم عقب ضبطه بالاتجار بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديد حبسه عقب ذلك، حتى إحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.

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