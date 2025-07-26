السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

ضحية الثانوية العامة، التصريح بدفن جثة طالب تخلص من حياته بسبب رسوبه في السلام

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة طالب تخلص من حياته عقب تناوله قرص غلة سامة بعد رسوبه في مادتين في الثانوية العامة بمنطقة السلام عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء أهل الطالب لسماع أقوالهم. 

البداية كانت عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طالب داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة طالب بالصف الثالث الثانوي العام يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أى إصابات ظاهرية.

وبإجراء التحريات تبين أن الطالب تخلص من حياته بعد تناوله حبة غلة سامة بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بعد رسوبه فى مادتين بالثانوية العامة.

وتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نيابة السلام الثانوية العامة غرفة النجدة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام النيابة العامة

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