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ثقافة وفنون

مفاوضات مع مايلي سايرس وآريانا جراندي لتقديم عرض مشترك في Super Bowl

مايلي وآريانا، فيتو
مايلي وآريانا، فيتو

أفاد موقع TMZ، في تقرير له، أنه يجري حاليا مفاوضات مع النجمتين، مايلي سايرس، وأريانا جراندي، لتقديم عرض مشترك، في حفل استراحة سوبر بول ـ Super Bowl لعام ٢٠٢٦.

وأوضح التقرير، أن شركة آبل ميوزيك، ترغب في تقديم أضخم حفل على الإطلاق، ولذلك ستمنح كل فنانة منهن ١٠ دقائق، بدلا من ١٥ دقيقة وهي المدة الأصلية، لعرض الـ Super Bowl.

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

في سياق متصل، حقق مغني الراب الشهير، كندرك لمار رقمًا قياسيًّا جديدًا، في مشاهدات الـ Super Bowl، بـ 133.5 مليون مشاهدة.

وتجاوز كندريك لمار، مشاهدات  مايكل جاكسون، في عرض  Super Bowl، والذي سجل 133.4 مليون مشاهد في عام 1993.

كندريك لمار يحي عرض الـ Super Bowl

وأقيمت مؤخرا، فعاليات مباراة الـ Super Bowl، والتي تعد أهم حدث رياضي في أمريكا.

وشهدت المباراة استعراضا غنائيا راقصا، أقيم بين شوطي المباراة، وقدمه مغني الراب كندريك لمار، والذي يعد أول مغني راب يقدم عرض Super Bowl بشكل فردي في تاريخ أمريكا.

ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملايين المشاهدين عبر التلفزيون، بحضوره لمشاهدة مباراة الـ Super Bowl، بشكل حي في أرض الملعب، والتي تعد أهم حدث رياضي أمريكي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl، في التاريخ.

السوبر بول الأمريكي 

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

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