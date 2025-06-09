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ثقافة وفنون

دوا ليبا مرشحة للغناء في مباراة Super Bowl لعام 2026

دوا ليبا، فيتو
دوا ليبا، فيتو

أفاد عدد من التقارير، بأن المغنية الشابة دوا ليبا، مرشحة للغناء في استعراض ما بين الشوطين، في مباراة Super Bowl الأمريكي لعام 2026.

وذكرت التقارير، أن دوا ليبا تلقت عرضًا رسميا للغناء في مباراة Super Bowl، فيما لا تزال المفاوضات جارية بين دوا ليبا، واتحاد كرة القدم الأمريكية.

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

في سياق متصل، حقق مغني الراب الشهير، كندرك لمار رقمًا قياسيًّا جديدًا، في مشاهدات الـ Super Bowl، بـ 133.5 مليون مشاهدة.

وتجاوز كندريك لمار، مشاهدات  مايكل جاكسون، في عرض  Super Bowl، والذي سجل 133.4 مليون مشاهد في عام 1993.

كندريك لمار يحي عرض الـ Super Bowl

وأقيمت مؤخرا، فعاليات مباراة الـ Super Bowl، والتي تعد أهم حدث رياضي في أمريكا.

وشهدت المباراة استعراضا غنائيا راقصا، أقيم بين شوطي المباراة، وقدمه مغني الراب كندريك لمار، والذي يعد أول مغني راب يقدم عرض Super Bowl بشكل فردي في تاريخ أمريكا.

ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملايين المشاهدين عبر التلفزيون، بحضوره لمشاهدة مباراة الـ Super Bowl، بشكل حي في أرض الملعب، والتي تعد أهم حدث رياضي أمريكي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl، في التاريخ.

السوبر بول الأمريكي 

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

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