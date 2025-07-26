السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تطورات مهمة في عرض قاسم باشا التركي لشراء لاعب الأهلي

قاسم باشا التركي
قاسم باشا التركي

 قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك ترحيبا برحيل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي إلى قاسم باشا التركي، حال تجدد العرض بمقابل مالي أفضل يليق بالنادي واللاعب. 

وأضاف: العرض الذي وصل للنادي لا يليق بالنادي ومن ثم تحفظنا عليه. 

وأوضح أنه حال تجدد العرض بمقابل مادي أفضل سيتم التفكير في دراسة الأمر. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكره في تونس والذي شهد خوض مباراتين أمام الملعب والبنزرتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالموسم الجديد. 

من جانبه قال خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبيرو: الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ريبيرو كوكا

مواد متعلقة

الأهلي يختتم معسكره في تونس اليوم

أحمد رضا: معسكر تونس حقق استفادة كبيرة ونسعى لإسعاد جماهير الأهلي

الأكثر قراءة

خلال ساعات، تصعيد قيادات شابة في حركة تنقلات الشرطة 2025

في انتظار التصديق عليه، أول مراحل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

خلال ساعات، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وإعلان أسماء الأوائل

بعد فيضانات وسيول إثيوبيا، خبراء يكشفون موعد وصول الإيراد الكامل لمياه النيل إلى مصر

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عاما

حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، قرارات مرتقبة تشمل ترقيات واسعة وتدويرا للقيادات

يحدث لأول مرة، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 26 يوليو 2025

خدمات

المزيد

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

المزيد

انفوجراف

"الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الغفلة وكيفيتها وكم عدد ركعاتها؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية